即時國際

悠仁親王舉行成年禮　日本皇室時隔40年再有男成員成年禮 (16:09)

日本皇位第二順位繼承人悠仁親王周六（6日）19歲生日，並舉辦成年禮，這是繼悠仁父親秋篠宮親王後，日本皇室時隔40年再舉行男成員成年禮。

當地時間周六上午約10時，在皇宮春秋之廳舉行成年禮最主要儀式「加冠之儀」（冠禮），悠仁接受象徵皇族成年的帽子，並說：「身為成年皇族，將善盡自己的職責」。日皇德仁、皇后雅子、秋篠宮伉儷、日皇伉儷的長女愛子、秋篠宮家的次女佳子等皇室成員出席觀禮，首相石破茂等三權之長（立法、行政、司法機關首長）也列席。

悠仁之後在奉祀皇室列祖列宗的宮中三殿行禮，正式報告成年之事，稱為「謁拜賢所皇靈殿神殿之儀」。下午在宮殿舉行「朝見之儀」，悠仁向日皇伉儷致意，之後獲頒「大勳位菊花大綬章」，晚上舉行私人慶生宴。

日本皇室對上一次舉行成人禮是1985年11月秋篠宮生日。皇室女成員不舉行成年禮，而是透過授予勳章舉行慶賀成年的儀式。

悠仁目前就讀筑波大學一年級。2022年日本民法修法後，成人年齡由20歲降至18歲，去年9月悠仁成年，但因要準備上大學等，成年禮改為今年舉行。悠仁去年18歲成年後，已參加審議皇室重要事項的「皇室會議」，今後作為成年皇族，預料將出席皇室接受民眾賀新年等的宮中活動。（中央社/讀賣新聞）

