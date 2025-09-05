明報新聞網
即時國際

男女授受不親　部分阿富汗地震婦女未獲適切救援 (19:00)

阿富汗庫納爾省等東北部及與巴基斯坦接壤的偏遠山區周日（8月31日）的強烈地震，造成逾2200人死逾3600人傷。然而阿富汗存在非親屬男女不得有身體接觸的文化習俗規條，導致大批女災民無法獲得主要由男性組成的救援團隊協助，包括受傷者得不到醫治，甚至被困瓦礫者亦未獲救出。

在塔利班管治下，阿富汗婦女和女童要面對極為嚴苛的限制，例如禁止接受中學或以上程度教育、不得接觸非親屬男性和擔當大部分工作等，就算在緊急情况下情況亦不變。

19歲的庫納爾省安達魯卡克村（Andarluckak）村民阿伊莎（Bibi Aysha）向《紐約時報》表示，震後超過36小時首批救援人員抵達場時，她並沒感到安心，反而加劇恐懼，因當中沒任何女性救援人員。阿伊莎說，救援團隊匆忙將受傷男性和兒童抬出，為他們包紮傷口，但無人對她和及其他婦女伸出援手、詢問她們有何需要，連靠近她們都沒有，當中部分人傷口仍在流血。阿伊莎說：「他們把我們聚集在一個角落，然後就忘記我們。」

在該省馬扎爾達拉村（Mazar Dara）參與救援的33歲男志願者穆哈茲布（Tahzeebullah Muhazeb）表示，整個全男班團隊成員都對於營救被困倒塌樓宇瓦礫下的婦女感到猶豫。《紐時》稱，被困及受傷的婦女都只好等候村莊的婦女趕來營救。穆哈茲布透露，如果女死者的男親屬不在場，救援人員會抓住她們的衣服把其遺體拖走，避免有身體接觸。

救援組織及人道主義組織表示，地震救援行動突顯阿富汗婦女面對的問題，既身處地震廢墟，亦面對性別歧視。聯合國的阿富汗婦女事務特別代表弗格森（Susan Ferguson）稱，婦女和女童將再次成為這場災難主要受害者，須確保救援和重建工作中，她們的需求得到充分重視。

（紐約時報）

