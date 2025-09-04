意大利時裝設計大師Giorgio Armani離世 享年91歲 (21:23)

Armani被譽為現代意大利時尚與優雅的象徵，兼具設計才華與商業頭腦，一手帶領品牌發展成全球最具影響力時裝企業之一，年營業額高達23億歐元（約209億港元）。

Armani集團發聲明表示：「我們懷着無比悲痛，宣布集團創辦人、靈魂人物Giorgio Armani與世長辭。」Armani近年健康轉差，早前更因病缺席6月米蘭男裝周，這亦是他從業以來首次缺席自家品牌時裝騷。

Armani生前一直是公司唯一擁有人，與一眾長年合作伙伴及家族成員緊密共事。集團強調：「在這裏，我們一直視彼此為家人。我們作為員工和家族成員，承諾會秉持尊重、責任與愛，守護Armani先生畢生心血，延續其事業。」

Armani素有「Re Giorgio」（意大利語意指「Giorgio國王」）美譽，生前事必躬親，無論設計、業務、廣告以至模特兒造型細節，均親自監督把關。

集團又公布，將於周六及下周日於米蘭設告別室，讓公眾悼念Armani，隨後將舉行私人葬禮。米蘭市長薩拉（Giuseppe Sala）表示，正式葬禮定於下周一舉行，當日全市哀悼。

(France 24/路透社)