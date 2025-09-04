美國佛州擬取消疫苗強制接種令　專家憂釀公共衛生災難 (15:27)

拉達波與共和黨籍佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）將疫苗接種定性為「個人選擇權」，拉達波在記者會上說：「所有這些（疫苗強制令）都是錯誤，充滿輕蔑及奴隸思維。作為政府官員或任何人，我有何資格告訴你的孩子，該將什麼注入體內？我沒有這個權利。你的身體是上帝賜予的禮物。」他說，衛生局將取消其授權下約6種疫苗的強制令，但更廣泛的改革方案，需與共和黨掌控的州議會合作推動，他未具體說明會取消哪些疫苗強制接種令。



全美各州公立學校都要求兒童入學接種疫苗，但豁免條件各州不同。在佛州，學生目前必須接種包括水痘、乙型肝炎、麻疹、腮腺炎和小兒麻痺等多種疫苗。世界衛生組織（WHO）指出，過去50年疫苗已挽救至少1.54億人性命，主要是嬰幼兒。

美國傳染病學會會長蒂納．譚（Tina Tan）說，佛州此舉「將是一場重大災難」，將出現疫苗可預防的疾病爆發及傳播，「這些孩子將把（病毒）帶回家」。上周辭職的美國疾病控制及預防中心（CDC）首席醫療官霍里（Debra Houry）表示，美國上個流感季節約有270名兒童死於流感，其中約90%未接種疫苗，因此「疫苗對預防兒童罹患這些重大疾病至關重要」。佛州民主黨參議員艾斯卡瑪尼（Anna Eskamani）表示，終止疫苗強制令的做法「鹵莽且危險」，將給佛州帶來「一場公共衛生災難」。（BBC/路透社）