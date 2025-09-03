明報新聞網
即時國際

印尼數百婦女持掃帚遊行 「清掃國家污垢」 (22:07)

印尼雅加達周三（3日）有數百名身穿粉紅服、手持掃帚的婦女遊行至國會大樓，抗議警方濫權及政府揮霍開支。示威浪潮已延續至第二周，抗議行動蔓延至多個主要城市，民憤源於生活成本高企及議員福利過多。

事件於年輕電單車司機庫爾尼亞萬（Affan Kurniawan）遭警車撞死後進一步升級，多地爆發激烈衝突。隨着示威升溫，總統普拉博沃曾表示將取消原定前往北京出席中國大型閱兵活動，但周三卻被發現與中國國家主席習近平、俄羅斯總統普京等合照。

普拉博沃早前亦承諾，將削減國會議員津貼及福利，回應示威者訴求之一。

在周三的集會中，印尼婦女聯盟（Indonesian Women's Alliance，IWA）的粉紅衣示威者表示，掃帚象徵「清掃國家污垢、反對軍方影響力過大及警方鎮壓」。她們亦高舉寫有「改革警察體制」等標語。IWA成員Mutiara Ika對BBC印尼語組稱：「示威不是罪行，而是每個公民與生俱來的民主權利。」

IWA由90個婦女及民間團體組成，成員包括工會、人權組織及原住民社群。婦女運動歷來於印尼多次抗爭中發揮關鍵作用，1998年推翻蘇哈托（Suharto）威權政權的改革浪潮亦有婦女參與。

IWA指出，粉紅色象徵勇氣。另有部分示威者選擇身穿綠色，呼應遇害司機庫爾尼亞萬所屬網約車公司的制服，以示團結。

（BBC）

