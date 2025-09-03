明報新聞網
即時國際

接替「穿Prada的惡魔」Anna Wintour 39歲Chloe Malle將任Vogue總編輯 (00:31)

著名時裝雜誌Vogue周二（2日）公布，39歲的Chloe Malle將擔任美國版總編輯，接替任職長達37年、今年6月卸任的「惡魔總編」Anna Wintour。

Malle過去14年在Vogue逐步晉升，先後擔任Vogue.com主編及主持雜誌播客The Run Through。她的上任被視為Vogue近40年來最大變革。

Malle在聲明中表示，在Vogue任職期間涉獵各大平台，形塑了個人風格，「現在我很興奮能夠參與塑造Vogue的未來」。將擔任Vogue母公司Condé Nast內容總監的Anna，盛讚Malle能平衡Vogue的悠久傳統與前瞻視野，並期待在未來繼續與她共事。Anna說：「我既是她的導師，也是她的學生，期待她帶領我們探索新境界。」

Malle出身名門，是著名女演員Candice Bergen及法國導演Louis Malle之女，自小往返巴黎與洛杉磯。父親於她10歲時離世。她早年曾為New York Observer撰寫地產專欄，2011年以25歲之齡加入Vogue，起初擔任社交編輯。她曾回憶面試時穿著「沉悶」衣著，猶如以Anna為藍本的電影《穿Prada的惡魔》（Devil Wears Prada）的情節，猶豫是否投身時尚行業，「時尚並非我的最大興趣，我更想做作家，但最終仍被Vogue深深吸引」。

（BBC）

