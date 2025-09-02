明報新聞網
即時國際

日執政黨幹事長擬請辭　石破茂失盟友下台壓力增 (19:24)

日本執政自民黨周二（2日）下午召開參眾兩院議員全體會議，就有關7月參議院選舉失敗的總結報告作出匯報，以及準備對外公布，自民黨幹事長森山裕會後正式宣布其辭職意向，交由作為黨總裁的首相石破茂決定其去向。森山裕被形容為石破茂政府的中流砥柱，其離任有可能加速石破倒台。石破茂則承認身為黨總裁對敗選有不可迴避的責任，又稱自己沒有拒不放手的意向，「將在適當時間作出決定」，但目前仍會留任首相。

按自民黨政治慣例，「黨四役」中的幹事長和選舉政策委員長是負責政治選舉操盤的關鍵人物，故在去年眾議院大選、今年6月東京都議員選舉和7月參議院選舉連續表現低於選前目標後，現任幹事長森山裕和選對委員長木原誠二都面對下台壓力，二人皆已暗示會在選舉總結完畢後辭職。

森山裕以精於人事交際著稱，被視為跟不擅人和的石破茂構成互補，對石破執政有巨大助力。倘若石破未能挽留森山，將更難抵抗倒台壓力。日媒此前傳出，石破茂曾考慮由麻生派的現任總務會長（黨四役之一）鈴木俊一升任幹事長，以說服鈴木背後的黨最高顧問麻生太郎停止倒閣，另一可能的幹事長接任人選則是人氣高企的現任農林水產相小泉進次郎。惟石破首先要度過的黨內逼宮的一關，總裁選舉管理委員會擬向黨內國會議員和都道府縣支部聯合會發通知，要求確認應否提前總裁選舉的意向，回覆截止日期暫定為下周一（8日），目前已有數個地方支部表態應提前選舉。如最終提前選舉，小泉進次郎和黨內保守右翼代表人物高市早苗將是當選熱門。

自民黨同日早上先在黨總部召開參議院選舉總結委員會會議，就上次會議上出示的總結報告提交了修改版並達成統一意見。修改版列舉了「政治與金錢」問題（最主要是昔日安倍派和二階派等捲入的「回扣門」爭議）、內閣和政黨支持率低迷等為敗因，寫明政策立項「偏離國民想法，必須深切反省」，還強調「要像解散政黨一樣重新出發」。（共同社） 

