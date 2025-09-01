明報新聞網
即時國際

馮德萊恩專機疑遭俄干擾　GPS癱瘓靠紙本地圖降落 (20:45)

英國《金融時報》（Financial Times）報道，歐盟委員會主席馮德萊恩搭乘的座機疑似遭到俄羅斯干擾攻擊，導致保加利亞一座機場的GPS導航系統癱瘓，迫使馮德萊恩的專機只能使用紙本地圖降落。俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫回應指《金融時報》的「信息不正確」；歐盟委員會未有即時回應置評請求。

報道引述3名知情官員稱，馮德萊恩（Ursula von der Leyen）的座機周日（8月31日）下午前往保加利亞中部普洛夫迪夫市（Plovdiv），但在接近該市機場時，電子導航輔助設備失靈，他們目前視此一事件為俄羅斯的干擾行動。

其中一名官員表示，整座機場區域的全球定位系統（GPS）信號全部消失，飛機在機場上空盤旋一個小時後，飛行員最後決定採用傳統紙本地圖，以手動方式降落。他強調：「這無疑是干擾行動。」

保加利亞航空交通服務管理局在給《金融時報》的聲明中證實這宗事件，聲明指自2022年2月以來，GPS干擾事件和近期的蓄意欺騙事件顯著增加。

馮德萊恩周日原本是從波蘭華沙飛往普洛夫迪夫市，與保加利亞總理熱利亞茲科夫（Rosen 

Zhelyazkov）會面，並參觀一家彈藥工廠。

（中央社）

