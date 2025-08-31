明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時國際

印尼總統：同意撤部分議員福利 指部分示威「有叛國及恐怖主義傾向」 (18:11)

印尼近日爆發大規模反政府示威，抗議國會議員薪酬及房屋津貼過高，財長和政黨成員寓所及政府設施被闖入、搶掠或縱火，總統普拉博沃（Prabowo Subianto）周日於總統府與多個主要政黨領袖共同宣布，已同意撤銷部分議員福利措施，回應民眾訴求。他又指部分示威已「偏向叛國及恐怖主義」，指示警方及軍方對一切違法行為採取堅決行動，嚴厲打擊騷亂。

示威自周一起蔓延全國，原先針對議員過高待遇，其後因一名網約電單車的士司機於警方行動中死亡，演變成暴力衝突，其間最少三人死亡。印尼《羅盤報》報道，周日凌晨有暴力示威者闖入財長英卓華（Sri Mulyani Indrawati）位於雅加達附近的住所，最終被武裝部隊人員驅散。印尼新聞網站Detik.com則指，國會議員薩赫羅尼（Ahmad Sahroni）及另外兩名議員的寓所亦有財物被盜。

普拉博沃在記者會上表示，已責成軍警依法對暴徒及搶掠行為嚴正執法，強調部分行動「帶有恐怖主義及叛國傾向」。他指：「國會領袖已同意撤銷一系列福利措施，包括削減議員津貼及暫停海外公幹。」

普拉博沃強調，部分集會行為已「偏向叛國及恐怖主義」，「和平集會的權利應受尊重與保障，但不可否認，部分行為已超越法律界線，甚至出現違法、傾向叛國及恐怖主義的迹象」。

普拉博沃政府去年10月上任，政局相對穩定，今次動亂成為其最大執政考驗。

（路透社/法新社/彭博社）

相關字詞﹕編輯推介 印尼示威 普拉博沃

上 / 下一篇新聞