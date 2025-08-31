印尼總統：同意撤部分議員福利 指部分示威「有叛國及恐怖主義傾向」 (18:11)

示威自周一起蔓延全國，原先針對議員過高待遇，其後因一名網約電單車的士司機於警方行動中死亡，演變成暴力衝突，其間最少三人死亡。印尼《羅盤報》報道，周日凌晨有暴力示威者闖入財長英卓華（Sri Mulyani Indrawati）位於雅加達附近的住所，最終被武裝部隊人員驅散。印尼新聞網站Detik.com則指，國會議員薩赫羅尼（Ahmad Sahroni）及另外兩名議員的寓所亦有財物被盜。

普拉博沃在記者會上表示，已責成軍警依法對暴徒及搶掠行為嚴正執法，強調部分行動「帶有恐怖主義及叛國傾向」。他指：「國會領袖已同意撤銷一系列福利措施，包括削減議員津貼及暫停海外公幹。」

普拉博沃強調，部分集會行為已「偏向叛國及恐怖主義」，「和平集會的權利應受尊重與保障，但不可否認，部分行為已超越法律界線，甚至出現違法、傾向叛國及恐怖主義的迹象」。

普拉博沃政府去年10月上任，政局相對穩定，今次動亂成為其最大執政考驗。

