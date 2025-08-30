Meta未經授權挪用名人肖像　打造調情聊天機械人 (18:00)

路透社偵查多周發現，大部分「名人分身」聊天機械人都由用戶創建，但Meta一名員工也製作了最少3個，包括兩個Taylor Swift的「惡搞」（parody）機械人。這些包括安妮夏菲維（Anne Hathaway）、莎蓮娜高美斯（Selena Gomez）等荷李活女星的聊天機械人均被分享至Meta旗下社交平台facebook、Instagram和WhatsApp。測試發現，這些虛擬分身常在互動中堅稱他們是真的演員和藝人，並作出性暗示，甚至邀約用戶「見面」。

當用戶要求提供親密照時，聊天機械人更會生成酷似藝人本人坐在浴缸中，或者身穿內衣並大開雙腿的影像。用戶亦可創建並公開使用以童星肖像製成的機械人，路透社曾測試要求機械人生成16歲美國少年演員獲加史高貝爾（Walker Scobell）在海灘的照片，結果得出一張逼真的上身赤裸影像。

研究生成式AI與智識產權的史丹福大學法學教授萊姆利質疑，Meta的名人機械人是否符合現有模仿作品所享有的法律保護條件，「加州的形象權（right of publicity）法禁止為商業利益挪用他人姓名或肖像」。

（路透社）