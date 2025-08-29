阿根廷二手樓廣告出現納粹賊贓　當局突擊搜查遲來一步 (20:00)

涉事畫作為17世紀意大利畫家吉斯蘭迪（Giuseppe Ghislandi）繪畫的貴族婦女肖像畫《Contessa Colleoni》，原為荷蘭猶太裔藝術品交易商豪德斯蒂克爾（Jacques Goudstikker）藏品，豪德斯蒂克爾1940年逃亡期間意外身亡，納粹德國佔領荷蘭時強售他的畫廊予希特勒親信之一的戈林。戰後文件顯示，失蹤的吉斯蘭迪婦女畫作或在戰後移居阿根廷的戈林高級財政顧問、納粹黨衛軍軍官卡德吉恩（Friedrich Kadgien）手中。

荷蘭《共同日報》（Algemeen Dagblad）記者近日在網上瀏覽阿根廷二手樓廣告時，意外發現上述貴婦畫掛在一間住宅的梳化後，而該住宅是卡德吉恩的女兒們共同持有。

雖然廣告其後被移除，但阿根廷警方本周迎循線索上門突擊搜查住宅，但發現貴婦畫已不在原位，室廳布置亦改動過，擺有其他畫作和藝術品，當局檢走一些印刷品，暫列作懷疑偽裝走私案處理。英國廣播公司（BBC）報道，《共同日報》約20年前已開始懷疑多個豪德斯蒂克爾的藏品在涉案住宅內，並展開追查，但卡德吉恩的女兒們拒絕配合查詢。

