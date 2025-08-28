明報新聞網
即時國際

美情報總監撤銷37人安全許可　意外讓CIA臥底曝光 (21:00)

美國國家情報總監加巴德上周撤銷37名現任及前任國家安全官員的安全許可，並在社交平台公布涉事人員名單。《華爾街日報》周三（27日）報道，名單上包括一名中央情報局（CIA）資深臥底官員兼俄羅斯事務專家，令中情局官員大感意外。

這名臥底身分被曝光的中情局官員是長期負責俄羅斯事務的專家。據公開簡歷，該官員在情報界任職逾20年，2014年至2017年間擔任國家情報委員會俄羅斯及歐亞事務專家。

《華爾街日報》報道，這37人中大多數曾經參與有關俄羅斯企圖干預2016年美國大選的情報評估，或於2019年簽署要求彈劾時任總統特朗普的公開信。知情人士透露，加巴德在公布名單前，並不知道這名中情局官員一直從事臥底工作。消息人士也指出，加巴德辦公室在公布名單前，並未與中情局協商，而僅在名單公布前一晚才將這37人名單送交中情局。

加巴德在宣布撤銷安全許可的備忘錄中表示，她是依照總統特朗普的指示行事。加巴德辦公室發言人說：「撤銷安全許可是確保那些曾違背信任、將機密情報武器化、政治化、操弄或泄密的人，不再有機會這麼做。」

中情局前幕僚長法伊弗（Larry Pfeiffer）說：「一位明智的國家情報總監在公開臥底官員身分前，應該先與中情局協商，因這可能危及中情局的掩護程序，也可能損害與外國政府的關係。」

（華爾街日報/中央社）

