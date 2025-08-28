明報新聞網
即時國際

研究：美加空氣污染惡化  山火抵銷數十年改善 (20:03)

周四（28日）公布的研究指出，全球空氣污染正在惡化，其中尤以美國和加拿大惡化幅度最大，這是因為氣候引發、創紀錄的山火正在抵銷數十年來努力取得的改善成果。

法新社報道，「空氣品質壽命指數」（Air Quality Life Index）年度報告使用衛星數據評估全球懸浮微粒濃度，數據紀錄可追溯至1998年。該報告基於同行評量的科學方法，會把測得的懸浮微粒濃度轉換成對應的壽命損失年數。

「空氣品質壽命指數」的聯合創始人、芝加哥大學經濟學教授格林斯通（Michael Greenstone）告訴法新社：「我認為這一點再怎麼強調也不為過：懸浮微粒仍然是地球上對人類健康最大的外部威脅，毋庸置疑。」

「它比煙草煙霧更糟糕，比兒童和孕產婦營養不良更糟糕，比道路交通事故更糟糕，比愛滋病毒／愛滋病更糟糕。就損失而言，它比任何事物都更糟糕。」

報告指出，加拿大2023年災難性的山火季導致懸浮微粒濃度與2022年相比增加50%以上，而美國的懸浮微粒濃度則上升了20%。

雖然目前的數據僅至2023年，但隨著人類活動導致的溫室氣體排放加劇了升溫和乾旱，使得兩國面臨山火頻繁的季節，這一趨勢很可能持續下去。

2025年已成為加拿大史上第2嚴重的山火季。

格林斯通說：「令我非常驚訝的發現是，在世界部分地區，當然包括加拿大、美國，甚至歐洲部分地區，空氣污染就像我們以為已經消滅的殭屍，現在又回來了。」

美國空氣污染最嚴重的郡向來多位於加州，但現在趨勢漸漸改變，正轉向受加拿大野火下風影響的州，包括威斯康辛州、伊利諾州、印第安納州和俄亥俄州，以及更南方的地區。

過半數加拿大人呼吸到的空氣污染濃度，超過國家規定的細懸浮微粒（PM2.5）年平均值每立方米8.8微克標準，這與前5年不到5%的人相比，是一個驚人的變化。

最嚴重的地區是西北地區（Northwest Territories）、卑詩省（British Columbia）和艾伯塔省（Alberta），這些地區的懸浮微粒污染程度與玻利維亞和洪都拉斯相當，導致平均壽命縮短兩年。

（法新社/中央社）

相關字詞﹕美加；空氣污染；山火；懸浮粒子；ＰＭ2.5

