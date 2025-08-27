美國破獲歷來最大宗毒品案　檢獲逾3.4萬公斤可卡因及大麻　估值4.73億美元 (18:19)

美國海岸防衛隊周一（25日）在佛羅里達州東南部埃弗格雷斯港，卸下代號「太平洋毒蛇行動」（Operation Pacific Viper）打擊走私毒品行動中檢獲的毒品，包括約6.17萬磅（約2.8萬公斤）可卡因和1.44萬磅（約6531公斤）大麻，估值4.73億美元（近37億港元）。聲明表示，這是海岸防衛隊史上單一行動所檢獲的最大批毒品，其中可卡因足以分成2300萬份致命劑量，相當於佛州總人口。



海岸防衛隊自6月26日至8月18日間配合海軍、海關及邊境保衛局（CBP）巡邏隊和一艘荷蘭軍艦等，於加勒比海和東太平洋的公海展開了19次攔截行動，拘捕了34名疑犯。販毒船舶源自厄瓜多爾、墨西哥等。（CNN/霍士新聞）