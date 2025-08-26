明報新聞網
即時國際

直言非法移民威脅國安　英極右政黨發表打擊綱領 (20:00)

英國極右政黨英國改革黨領袖法拉奇周二（26日）代表該黨發表重要政策演說，直言非法移民「入侵」已威脅到國家安全，抨擊工黨政府未能應對，揚言如果上台將會大力打擊。

法拉奇（Nigel Farage）在倫敦牛津機場發表的演說中表示，坐船偷渡到英國的非法移民已成為災難，以「歷史性和前所未有的」幅度影響英國。他又稱，當局最近拘捕的一些船民，涉嫌參與某類型式的恐怖主義，這些人已構成國安威脅。他形容，現時英國出現「完全絕望」和「日益憤怒」的氣氛。

法拉奇承諾，如果英國改革黨上台，就會帶領英國退出歐洲人權法院（ECHR）、就人權法展開上訴，並停止採用例如《難民地位公約》等的相關國際條約，以解決非法移民湧入問題。此外，他提出禁止所有非法入境者申請政治庇護，甚至遣返來源地。法拉奇估計，英國改革黨上台的話，控制國會首屆就能將60萬名申庇者遣走。

今年以來有近2.8萬名人蛇乘船經英倫海峽到達英國。工黨周一表示計劃重整申請政治庇護制度，希望減少人蛇入住難民酒店的數字。

英國地方發展、房屋及社區 部國務大臣彭立勤（Matthew Pennycook）周二表示，任何遣返非法移民計劃必須先獲其他國家同意合作。他質疑英國改革黨就人蛇問題挑起怒氣，強調工黨政府會採取務實方針應對。在野保守黨則指英國改革黨只是「翻炒」保守黨的意念。

目前在國會下議院650個議席中只有4席的英國改革黨，憑藉針對移民的方針漸得國民認同，近期在多個民調的支持度持續領先。

（路透社/衛報/BBC）

