馬斯克Neuralink首測試者裝大腦晶片逾一年　稱徹底改變生活　籌劃進修創業 (15:19)

阿博2016年因游泳意外導致肩膀以下癱瘓，去年1月於美國亞利桑那州鳳凰城接受手術，將Neuralink研發多年的腦部晶片植入大腦，將超細導線連接至他腦部的神經元，讓晶片能夠解讀阿博大腦發出的信號，讓他能單憑意念就可以控制電腦與裝置，例如遙控開關電風扇。在阿博之後，有8人陸續加入Neuralink臨牀實驗，所有手術皆在美國的醫院進行。至今全球約有80人安裝過不同公司的同類型裝置。

阿博接受美國《財富》雜誌（Fortune）訪問時指出，這套裝置徹底改變了他的生活。他表示，在手術前，他沒有任何目的地過日子；如今，他每天使用裝置約10小時來控制電腦進行學習、閱讀、玩電子遊戲及處理例行事務。他表示，已報讀亞利桑那州的社區學院，就讀神經科學學位先修課程，同時正籌劃創業，打算從事專業演說。

他表示，在過去一年半的時間，重新尋回因殘疾而失去的自主權：「我想我一直都具備潛力，但現在我找到了一種有意義的方式來實現它。」儘管當首名接受測試者存在風險，阿博表示一直堅信會成功，「即使沒有成功，即使發生了非常糟糕的事，我也知道會幫到後來者」。

不過，以往有人批評Neuralink的腦機界面技術較具入侵性。馬斯克早前表示，對於人類身上安裝Neuralink，公司非常謹慎地看待，因此才沒有以更快的速度推進這項技術。Neuralink上月底表示已獲英國批准在當地展開測試。（財富雜誌/中央社）