即時國際

美國名律師Gerry Spence逝世 自稱刑事案從未敗訴 常代表弱勢對抗權貴 (00:08)

美國著名訴訟律師史賓斯（Gerry Spence）本月初逝世，享年96歲。他一生以多宗轟動案件勝訴及獨特風格著稱，自稱刑事案件從未敗訴，曾為平民爭取公義，亦曾代表吹哨者西爾克伍德（Karen Silkwood）家屬贏得1050萬美元賠償。

史賓斯數十年來常在全國矚目案件中代表普通人與權貴對簿公堂。不過，他亦曾為權貴辯護，包括為菲律賓前總統馬可斯（Ferdinand Marcos）夫人艾美黛（Imelda Marcos）成功爭取無罪，該案涉及貪污國庫資金。

史賓斯生於懷俄明州，自視為鄉村律師，常作西部牛仔打扮。他善於說故事，聲線渾厚，對案件準備一絲不苟，能以簡明語言向陪審團解釋複雜法律問題，著作豐富，經常向大眾闡述其名案及美國法律制度。

前檢察官兼法學教授萊文森（Laurie L. Levinson）曾於《洛杉磯書評》形容：「他不受法律術語污染，直言直語，能與人共鳴，故屢戰屢勝。」甚至有對手指他「能催眠陪審團」。

《洛杉磯時報》曾稱他為「法律失意者的鬥士」及「弱者的槍手」。他常於庭上反覆強調簡單口號，並創下全美律師中連續多宗數百萬美元判決勝訴紀錄，2009年榮登「訴訟律師名人堂」，自1969年起未曾於民事案落敗。

1979年西爾克伍德案令他名揚全國。西爾克伍德是能源巨企Kerr-McGee於俄克拉荷馬州核燃料加工廠員工，1974年揭露工廠安全問題，及後在調查核安全缺失過程中死亡。史賓斯代表西爾克伍德家屬，成功爭取巨額賠償（其後上訴減額）。西爾克伍德事件被改編為電影Silkwood（港譯《施活的遭遇》），由梅麗史翠普（Meryl Streep）主演。

史賓斯於1996年回憶錄The Making of a Country Lawyer中寫道：「成功的訴訟律師，就是向陪審團銷售案件的真相與公義。」他曾替商界客戶屢勝訴，但一次為保險公司打敗一名被酒駕撞至殘廢的長者後，深感正義未彰，自此決意只代表平民，不再為企業辯護。

「我為所有弱小、貧窮和無權者而戰，我就是他們的憤怒和聲音。」他如此自述。

史賓斯著作超過十本，包括Gunning for Justice、With Justice for None及Police State: How America's Cops Get Away With Murder等。他曾於1995-1996年主持CNBC法律清談節目，亦常於主流媒體擔任評論員。

史賓斯1993年創立非牟利「訴訟律師學院」（Trial Lawyers College）及「懷俄明律師及倡議者」（Lawyers and Advocates for Wyoming）為貧弱者提供免費法律支援。

他在自傳中寫道：「司法不應只屬富人所有，亦不應因權勢而設限。憲法保障的法律圍欄，就是要為所有人守護公義。」

（路透社）

