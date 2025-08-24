明報新聞網
即時國際

立陶宛年度哥基犬賽跑 百隻短腿毛孩飛奔萌翻全場 (22:00)

立陶宛首都維爾紐斯年度盛事「哥基犬賽跑」8月23日熱鬧登場，超過120隻、來自6個國家的哥基犬齊聚一堂參加5項比賽。

「哥基犬賽跑」（Corgi Race 2025）活動創辦人表示，這個活動是在疫情期間因無聊而與朋友臨時起意舉辦，沒想到意外受到熱烈歡迎。隨著規模逐年擴大，今年已邁入第4屆，吸引數千名民眾參與。

今年活動設有5項賽事，包括大聲量競賽、拼圖解謎、單「狗」衝刺，以及最受觀眾喜愛的創意裝扮比賽和哥基犬賽跑。

在大聲量競賽中，哥基犬需依飼主指令對麥克風吠叫，聲量大小決定勝負。拼圖解謎則考驗狗狗的智慧與「貪吃程度」，比誰能從益智覓食玩具中拿到最多零食。

不讓毛孩專美於前，許多飼主也精心打扮共同參加創意裝扮比賽。今年的造型五花八門，包括3隻「小飛機」哥基犬，還有隊伍化身哈利波特小說中的「三頭犬」，甚至連最近在立陶宛爆紅的Labubu玩偶也成了參賽靈感。

活動的重頭戲是仿照賽馬形式舉行的哥基犬賽跑，每場有8隻哥基犬同場較勁，看誰能最快衝過50米跑道，奔向在終點等待的飼主懷抱。哥基犬圓滾的身形與小短腿拼命奔跑的模樣萌翻全場，現場歡呼聲與笑聲此起彼落。

（中央社）

相關字詞﹕哥基；賽跑；狗展；寵物

