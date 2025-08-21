美歐公布貿易協議細節 歐盟葡萄酒未獲豁免 (22:53)

美國總統特朗普與歐盟委員會主席馮德萊恩上月達成框架協議，大部分歐盟產品出口美國將面臨15%關稅。不過，協議細節一直未明，歐盟積極爭取部分行業豁免，特朗普則威脅將對其他行業徵收更高關稅。雙方周四聯合聲明澄清部分內容，但歐盟強調仍會爭取更多關稅減免。

歐盟表示，15%「封頂、全包」關稅將適用於絕大部分歐洲出口產品，包括汽車、藥品、半導體及木材。歐盟貿易事務專員謝夫喬維奇（Maros Sefcovic）於布魯塞爾記者會指出，該關稅不會在現有稅率基礎上再加徵，形容這是美國對任何貿易伙伴提供過「最優惠」的協議。

特朗普近期曾揚言，或對藥品等行業加徵關稅。藥品佔歐盟對美出口約兩成，半導體亦為重點產業。

謝夫喬維奇指出，汽車行業新稅率較現行27.5%顯著降低，並已獲美方保證將追溯至8月1日實施。不過，該措施須待歐盟立法取消對美工業產品關稅後方可生效，歐委會正積極推動相關法案。

葡萄酒及烈酒則未能豁免15%新稅率，法國、意大利等主產國爭取零關稅落空。謝夫喬維奇坦言：「這方面我們未能成功，談判仍會繼續，相關大門並未完全關上。」

法國葡萄酒出口商聯盟表示「極度失望」，主席皮卡爾（Gabriel Picard）指出，此舉將為葡萄酒及烈酒行業帶來重大困難。波爾多酒商組織發言人沙托（Christophe Chateau）形容消息「令人遺憾」，但較特朗普曾威脅徵收高達200%關稅的最壞情況為佳。他稱，美國是波爾多最大出口市場，新措施將進一步阻礙當地葡萄酒對美出口。

法國貿易部長聖馬丁（Laurent Saint-Martin）表示，政府將繼續爭取更多豁免條款。

根據協議，歐盟須顯著增加美國海產及農產品進口，包括堅果、乳製品、水果、蔬菜、豬肉及野牛肉等。另一方面，自9月1日起，部分歐盟出口美國產品如軟木、所有飛機及零部件、仿製藥等將享有特別優惠安排，實際稅率接近零。

歐盟委員會主席馮德萊恩強調：「這並非談判終點，歐盟會繼續與美方合作，爭取更多減稅，並開拓合作及經濟增長空間。」

（法新社）