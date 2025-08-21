明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時國際

美歐公布貿易協議細節 歐盟葡萄酒未獲豁免 (22:53)

美國和歐盟上月達成的貿易協議細節於周四（21日）公布，歐盟成功為出口美國的汽車爭取關稅下調，但未能為備受重視的葡萄酒行業爭取豁免。

美國總統特朗普與歐盟委員會主席馮德萊恩上月達成框架協議，大部分歐盟產品出口美國將面臨15%關稅。不過，協議細節一直未明，歐盟積極爭取部分行業豁免，特朗普則威脅將對其他行業徵收更高關稅。雙方周四聯合聲明澄清部分內容，但歐盟強調仍會爭取更多關稅減免。

歐盟表示，15%「封頂、全包」關稅將適用於絕大部分歐洲出口產品，包括汽車、藥品、半導體及木材。歐盟貿易事務專員謝夫喬維奇（Maros Sefcovic）於布魯塞爾記者會指出，該關稅不會在現有稅率基礎上再加徵，形容這是美國對任何貿易伙伴提供過「最優惠」的協議。

特朗普近期曾揚言，或對藥品等行業加徵關稅。藥品佔歐盟對美出口約兩成，半導體亦為重點產業。

謝夫喬維奇指出，汽車行業新稅率較現行27.5%顯著降低，並已獲美方保證將追溯至8月1日實施。不過，該措施須待歐盟立法取消對美工業產品關稅後方可生效，歐委會正積極推動相關法案。

葡萄酒及烈酒則未能豁免15%新稅率，法國、意大利等主產國爭取零關稅落空。謝夫喬維奇坦言：「這方面我們未能成功，談判仍會繼續，相關大門並未完全關上。」

法國葡萄酒出口商聯盟表示「極度失望」，主席皮卡爾（Gabriel Picard）指出，此舉將為葡萄酒及烈酒行業帶來重大困難。波爾多酒商組織發言人沙托（Christophe Chateau）形容消息「令人遺憾」，但較特朗普曾威脅徵收高達200%關稅的最壞情況為佳。他稱，美國是波爾多最大出口市場，新措施將進一步阻礙當地葡萄酒對美出口。

法國貿易部長聖馬丁（Laurent Saint-Martin）表示，政府將繼續爭取更多豁免條款。

根據協議，歐盟須顯著增加美國海產及農產品進口，包括堅果、乳製品、水果、蔬菜、豬肉及野牛肉等。另一方面，自9月1日起，部分歐盟出口美國產品如軟木、所有飛機及零部件、仿製藥等將享有特別優惠安排，實際稅率接近零。

歐盟委員會主席馮德萊恩強調：「這並非談判終點，歐盟會繼續與美方合作，爭取更多減稅，並開拓合作及經濟增長空間。」

（法新社）

相關字詞﹕編輯推介 關稅戰 歐盟；

上 / 下一篇新聞