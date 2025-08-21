明報新聞網
即時國際

「世上最善良法官」胰臟癌離世 享年88歲 (19:11)

被譽為「世上最善良法官」的美國名法官、社交媒體紅人卡普里奥（Frank Caprio）因胰臟癌離世，享年88歲，家屬周三（20日）已證實死訊。

卡普里奧於羅德島（Rhode Island）司法界服務逾40年，以仁心與幽默聞名。他審理案件時常考慮被告實際困難，判決體現同理心。卡普里奧於家鄉普羅維登斯（Providence）審理過數千宗案件，後來主持法庭真人騷Caught in Providence，節目片段在社交平台累積瀏覽量以十億計。

卡普里奧的死訊在其官方Instagram公布，訃聞形容卡普里奧「溫暖」且「始終相信人性本善」。

卡普里奧審案風格親切、不愛針鋒相對，並積極關注司法制度不平等之類的議題。他曾於片段中直言：「『自由公義人人皆享』這句話代表司法應人人可及，但現實並非如此。」他續說：「近九成低收入美國人，面對民事糾紛如醫療、無理驅逐、退伍軍人福利，甚至交通違例時，只能孤軍作戰。」

其最受歡迎的片段，往往是邀請小孩到法官席協助作出對他們父母的判決。亦有一則是他聆聽一名痛失愛子的母親陳述後，體諒其遭遇，撤銷400美元（約3120港元）罰款。

卡普里奧2017年曾表示：「我希望世人明白，政府機構若以仁愛、公正和同理心處事，完全可以有效運作。我們社會充滿爭議，我希望大家看到，公義可在不帶壓制情況下實現。」

羅德島州長麥基（Dan McKee）說：「卡普里奧法官不僅服務公眾，更以真誠與民眾建立聯繫，大家都被他的溫情所感染。他不只是法官，更是法庭上的同理心象徵，向我們展示司法與人性關懷可以並存。」

（BBC/衛報）

相關字詞﹕編輯推介 卡普里奥（Frank Caprio）

