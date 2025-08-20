北海道棕熊頻出沒　中國駐札幌總領館提醒遊客注意 (18:15)

總領館指出，一名登山客近日在北海道羅臼山步道上遭棕熊襲擊並被拖入森林，次日發現遺體。北海道及東北三縣各地多次報告發現棕熊的活動蹤迹，並有棕熊破壞農作物、襲擊家畜等情況。一些棕熊還進入到城市地區或觀光步道附近，部分公園及景點緊急關閉。

總領館提醒，出行去野外登山、徒步等要盡量結伴而行，不可獨自進山，不去人迹罕至的地方。出行前通過目的地政府官方網站、社交平台、遊客中心網站等查詢棕熊出沒的最新信息，避開棕熊經常活動區域，減低遇上的機會。注意識別「熊出沒注意」警示牌，日本地方政府在野生棕熊經常出沒地點一般安裝有棕熊警示牌，外出時注意識別警示牌標識，提高自我防範意識，保持警惕度。前往棕熊可能出沒的區域時，盡量避開清晨、黃昏等棕熊較為活躍的時段，攜帶驅熊鈴鐺、防熊噴霧、收音機、口哨等，穿著顏色鮮艷服飾，遠離所有野生動物，不要投餵或挑釁。如發現棕熊的腳印，糞便或食物殘渣等活動痕迹，請迅速折返，不要逗留。如突遇熊類，請冷靜處理，不要大喊大叫和盲目逃竄，切勿主動攻擊，可面向熊緩慢向後退，避免過激行為招致熊的襲擊和傷害。

（中國駐札幌總領事館網站）