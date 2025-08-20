明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時國際

北海道棕熊頻出沒　中國駐札幌總領館提醒遊客注意 (18:15)

日本北海道近日發生棕熊襲擊人事件，一名登山客死亡。中國駐札幌總領事館周三（20日）在網站提醒當地中國公民及遊客加強防範，注意人身安全。

總領館指出，一名登山客近日在北海道羅臼山步道上遭棕熊襲擊並被拖入森林，次日發現遺體。北海道及東北三縣各地多次報告發現棕熊的活動蹤迹，並有棕熊破壞農作物、襲擊家畜等情況。一些棕熊還進入到城市地區或觀光步道附近，部分公園及景點緊急關閉。

總領館提醒，出行去野外登山、徒步等要盡量結伴而行，不可獨自進山，不去人迹罕至的地方。出行前通過目的地政府官方網站、社交平台、遊客中心網站等查詢棕熊出沒的最新信息，避開棕熊經常活動區域，減低遇上的機會。注意識別「熊出沒注意」警示牌，日本地方政府在野生棕熊經常出沒地點一般安裝有棕熊警示牌，外出時注意識別警示牌標識，提高自我防範意識，保持警惕度。前往棕熊可能出沒的區域時，盡量避開清晨、黃昏等棕熊較為活躍的時段，攜帶驅熊鈴鐺、防熊噴霧、收音機、口哨等，穿著顏色鮮艷服飾，遠離所有野生動物，不要投餵或挑釁。如發現棕熊的腳印，糞便或食物殘渣等活動痕迹，請迅速折返，不要逗留。如突遇熊類，請冷靜處理，不要大喊大叫和盲目逃竄，切勿主動攻擊，可面向熊緩慢向後退，避免過激行為招致熊的襲擊和傷害。

（中國駐札幌總領事館網站）

 

相關字詞﹕日本 棕熊 襲擊 中國 領事館 札幌 編輯推介

上 / 下一篇新聞