2025年8月19日星期二
加航空服員與政府達成臨時協議 結束罷工
(18:16)
prev
next
代表加拿大航空空中服務員的工會周二（19日）宣布與政府達成臨時協議，結束罷工。（法新社）
加拿大航空
罷工
加拿大
空中服務員
加航
工會
工業行動
