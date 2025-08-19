明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時國際

泰國建佛寺似吳哥窟 柬埔寨批文化竊盜 (19:36)

在泰國與柬埔寨今年7月底爆發邊境衝突不久前，兩國便因泰國境內一座正在興建的佛寺而發生口角。這座佛寺外觀與柬埔寨世界文化遺產吳哥窟極為相似，引發抄襲指控。

《日經亞洲》（Nikkei Asia）報道，位於泰國武里南府的普曼法寺（Wat Phu Man Fah）佔地約3公頃，由砂岩磚砌成，從神話中的蛇神「那伽」（Naga）雕塑、牆上的浮雕到環繞主殿的迴廊，都與

柬埔寨的吳哥窟（Angkor Wat）極為相似。

吳哥窟建於12世紀，是高棉帝國一度稱霸東南亞的象徵。它備受柬埔寨高棉人珍視，甚至出現在柬埔寨國旗上。

泰國與柬埔寨5月因領土爭議陷入衝突，雙方關係急速惡化，兩國民眾對彼此的觀感更差，關於普曼法寺的爭議也隨之升溫。對柬埔寨而言，這座佛寺看起來就像泰國的挑釁。

在聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產委員會7月舉行的會議中，柬埔寨文化藝術部長沙康納（Phoeurng Sackona）批評普曼法寺興建計劃是明目張膽的文化竊盜、不道德的仿製品，並警告這種行為將開創削弱世界遺產價值的先例。

泰國政府否認普曼法寺抄襲吳哥窟，宣稱這座佛寺是依照泰國遺跡與傳統建造，無意加深兩國間的隔閡。

隨著普曼法寺的爭議延燒，來訪遊客激增。一名在普曼法寺附近生活、工作的50多歲婦人表示，普曼法寺之前沒什麼信眾，但近期周末會有上千名遊客來訪，許多人是基於愛國情操而來。

普曼法寺的住持對此表達擔憂，他說，建寺旨在鼓勵增進信仰，「我很開心有更多信眾，但這不該變成政治爭端的工具」。

（日經亞洲/中央社）

相關字詞﹕泰柬糾紛；泰國；柬埔寨 吳哥窟；普曼法寺；編輯推介

上 / 下一篇新聞