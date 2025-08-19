泰國建佛寺似吳哥窟 柬埔寨批文化竊盜 (19:36)

《日經亞洲》（Nikkei Asia）報道，位於泰國武里南府的普曼法寺（Wat Phu Man Fah）佔地約3公頃，由砂岩磚砌成，從神話中的蛇神「那伽」（Naga）雕塑、牆上的浮雕到環繞主殿的迴廊，都與

柬埔寨的吳哥窟（Angkor Wat）極為相似。

吳哥窟建於12世紀，是高棉帝國一度稱霸東南亞的象徵。它備受柬埔寨高棉人珍視，甚至出現在柬埔寨國旗上。

泰國與柬埔寨5月因領土爭議陷入衝突，雙方關係急速惡化，兩國民眾對彼此的觀感更差，關於普曼法寺的爭議也隨之升溫。對柬埔寨而言，這座佛寺看起來就像泰國的挑釁。

在聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產委員會7月舉行的會議中，柬埔寨文化藝術部長沙康納（Phoeurng Sackona）批評普曼法寺興建計劃是明目張膽的文化竊盜、不道德的仿製品，並警告這種行為將開創削弱世界遺產價值的先例。

泰國政府否認普曼法寺抄襲吳哥窟，宣稱這座佛寺是依照泰國遺跡與傳統建造，無意加深兩國間的隔閡。

隨著普曼法寺的爭議延燒，來訪遊客激增。一名在普曼法寺附近生活、工作的50多歲婦人表示，普曼法寺之前沒什麼信眾，但近期周末會有上千名遊客來訪，許多人是基於愛國情操而來。

普曼法寺的住持對此表達擔憂，他說，建寺旨在鼓勵增進信仰，「我很開心有更多信眾，但這不該變成政治爭端的工具」。

（日經亞洲/中央社）