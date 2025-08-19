明報新聞網
即時國際

政治穿搭學　澤連斯基靠「衣Ｑ」博特朗普好感 (18:02)

今年2月，烏克蘭總統澤連斯基穿著軍裝風格裝束赴白宮，遭天天穿西裝的特朗普輕視，不歡而散。到周一（18日），在面臨接受和平協議、終結俄烏戰爭壓力下，澤連斯基再訪白宮，這次他穿著較正式，雖沒打領帶，但特朗普似乎很滿意。

綜合路透社和法新社報道，今年2月，澤連斯基這名烏克蘭戰時總統，因為以一身軍事服裝而非商業西裝扮訪問白宮，遭現場1名右翼記者奚落。兩人一來一往沒多久，特朗普和副總統萬斯（JD Vance）接著就開始直指澤倫斯基在美國支持烏克蘭對抗俄羅斯上「不知感恩」。

6個月過後，整體氣氛有了顯著改變。

79歲的特朗普周一在澤連斯基抵達白宮時，看著對方的黑夾克、黑領襯衫說：「我簡直不敢相信，我太喜歡了！」

過去是喜劇演員的澤連斯基開玩笑說：「這是我最好的一套。」

兩人進了橢圓形辦公室後，2月時詰問澤連斯基「為何不穿西裝」問題的保守派媒體《真美國之聲》（Real America's Voice，暫譯）記者格倫（Brian Glenn）也說：「澤連斯基總統，你那身西裝好看極了！」

特朗普跟著說，「我也說了同樣的話」，且不忘告訴澤連斯基說，格倫「就是上一次攻擊你的那一個」。

這一次，澤連斯基溫和地調侃了對方一句：「你穿著同一件西裝，我可是換了一件。」這席話引發陣陣笑聲。

自俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來，澤連斯基便一直以軍事服裝亮相，藉此聲援前線的烏軍。

有評論認為，把「特澤會」焦點放在澤連斯基的服裝上，而非終結一場已造成數萬人死亡的戰爭的和平談判細節上，似乎有點出人意料。法新社指出，這也凸顯了外國領導在與特朗普互動時所要投入的技巧與心思。

（路透社/法新社/中央社）

