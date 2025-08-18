為富士山景砍鄰居樹 中國籍旅館東主判囚獲緩刑 (20:11)

河口湖畔以富士山景色聞名，許多旅館、民宿都會主打從房間就能看到富士山景色的噱頭攬客。

根據朝日電視台報道，事件發生在3年多前，河口湖町有23棵樹木未經許可遭到砍伐，樹根還被灌入除草劑，經查背後指使人就是經營旅館、中國籍的郭亞川（日本名秋山雅治），他被以「毀損器物罪」起訴。

被擅自砍伐的樹木，正好長在郭亞川經營的旅館「雲之上富士酒店」正對面，為另一家公司所有。

這家旅館5年前開始營業，蓋在一處高台上，以能夠眺望河口湖與富士山景觀為最大賣點，目前仍在營業。報道指郭亞川為了改善旅館視野，擅自砍伐位於旅館正前方的樹木。

旅館的監視器清楚拍下有人鋸斷樹枝、拖行樹木的身影。從砍伐前後可以清楚對比，砍樹前的旅館，原本面向富士山的視線被樹木遮蔽，砍樹後多出不少空隙，可以一眼望見河口湖與富士山。

周一判決指出，郭亞川為了讓住客從旅館能夠清楚看到富士山與河口湖，曾經與受害公司交涉砍樹，但雙方談判破裂，他最終決定自己動手。判決指郭的動機毫無值得同情之處，是任性自私的行為，應該受到嚴厲譴責，但考慮到他承認指控並表現出悔意，決定判處他有期徒刑1年、緩刑3年。

（中央社）