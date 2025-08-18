新加坡國慶演說　黃循財倡新加坡精神　建立「我們優先」社會應對全球不穩 (20:16)

黃循財分別以馬來語、華語和英語發表演說。他在演說提到，隨着既有國際規範和規則逐漸瓦解，未來的世界將更動盪多變，警告新加坡不能停滯不前，否則很快就會落後於其他國家。他的英語演說內容圍繞經濟、青年、長者、未來計劃及新加坡精神5個主題。

他指出，美國對新加坡徵收10%基準稅率關稅，但無人知道美國會否或何時提高基準稅率或對特定行業定出更高關稅，他提到政府4月已成立經濟韌性工作組，協助企業和僱員應對關稅和全球局勢帶來的挑戰，本月初另設5個新委員會制定長遠發展藍圖。

經濟方面，他提出協助企業，尤其中小企善用人工智能、為報讀部分課程提供補助、政府資助推出畢業生實習計劃，讓未找到工作的畢業生在待業期間累積經驗。黃循財提及新加坡要繼續發展，就須成為以「我們優先」（We first）的社會，鼓勵國民挺身而出、彼此承擔責任。

《聯合早報》指出，黃循財是次演講不像近年其他演說有較多具體政策宣布，有新加坡學者分析認為黃循財是要強調「新加坡精神」為應對眼前和未來問題關鍵，向全國發出團結一致的信號。（聯合早報/海峽時報/8world）