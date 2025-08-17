烏總統點名制裁6華企 指控供俄無人機零件 (19:31)

最新遭烏克蘭點名制裁的包括浙江聯星機械股份有限公司（Zhejiang Lianxing Machinery Co.）、哈爾濱爾辦科技發展有限公司（Harbin Bin-Au Technology

Development）、「音譯：東莞標準貿易公司」（Dongguan Standard Trading Co）、「音譯：廣州奔泉進出口公司」（Guangzhou Benquan Import & Export）、「音譯：深圳天弓導航科技公司」（Shenzhen Sky Bow Navigation Technology）以及「音譯：拓思康精密工業公司」（Topscom Precision

Industry）。

烏克蘭國家制裁委員弗拉修克（Vlad Vlasiuk）指控，這些公司向俄方輸出無人機零件，包括引擎、路由器、攝影鏡頭、微晶片、電晶體、電阻器及諧振器等，助長俄軍無人機能力發展。

除中國企業外，制裁名單另包含兩家俄羅斯無人機製造商「Progmatik」與「Rozumni Ptakhy」。其中，「Progmatik」生產的「Microb 10」無人機具備自動導引與目標瞄準功能；「Rozumni Ptakhy」則製造「Soroka」無人機，可搭載約3.5公斤彈藥，並具視覺追蹤與反干擾能力。

（中央社）