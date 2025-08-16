以媒：軍方成立「反駁隊」　褒以貶巴誣陷記者 (20:30)

。

《+972雜誌》是由一群巴勒斯坦和以色列記者創辦、專門報道以巴新聞的非牟利、獨立英語網上雜誌。以以色列和巴勒斯坦電話區域字頭命名。報道引述3名知情人士稱，以軍於2023年10月7日後成立「合法化小組」（legitimisation cell），專門蒐集資料以助提升以色列形象，並博取盟國外交和軍事支持。每當以色列因特定問題備受譴責，該小組就會化身「反駁隊」，尋找資料辯駁。它又會削弱巴勒斯坦記者報道的公信力及其受國際法保障的記者身分，詆毁他們是「臥底民兵」、「恐怖分子」。假如全球輿論都在質疑以色列殺害記者，該小組就去查找「該遇害者可能不是那麼無辜」的理由。

報道舉例，2024年7月記者古勒（Ismail Al-Ghoul）及其攝影記者同事在加沙市被炸死。1個月後，以軍引用「哈馬斯電腦」發現的一份2021年文件，指控他是哈馬斯精銳部隊努赫巴（Nukhba）的成員，2000年就被招攬入哈馬斯，2007年獲授軍銜。惟倘屬實，古勒進入哈馬斯時只有3歲，獲軍銜時只得10歲。

報道表示，該小組還尋找過哈馬斯為了軍事目的利用學校和醫院的資料。例如加沙市阿赫利阿拉伯醫院2023年10月17日被炸，加沙衛生部指控是以軍所為，以軍就發放該小組所得電話錄音，反指哈馬斯歸咎於伊斯蘭聖戰運動（傑哈德）失誤所致。

（衛報/+972雜誌）