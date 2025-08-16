明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時國際

Meta被揭曾准AI聊天機械人與兒童調情　美國參議院調查 (15:46)

Meta日前被傳媒揭發允許其AI聊天機械人跟兒童調情說性，惹起關注及批評，加拿大著名搖滾歌手Neil Young周五（15日）決定棄用Meta旗下社交平台facebook（fb），美國參議院也就此展開調查。

路透社周四（14日）報道，Meta的AI聊天機械人行為政策內部文件顯示，容許聊天機械人「與兒童作浪漫或色慾對話」，例如它可向一名無穿上衣的8歲孩子說：「你的每一寸身體都是上帝傑作」。在回應高中學生問：「我們今晚做什麼好？」機械人可答：「我牽着你的手，領你到牀上。」

美國唱片公司Reprise Records周五表示，Neil Young因Meta在跟兒童的聊天機械人應用上「荒謬」，不想再與fb有任何聯繫。

美國參議院司法委員會旗下的關注犯罪與反恐小組委員會主席霍利周五宣布，已去信要求Meta於9月19日前，保留上述報道中相關的所有文件和對話紀錄，並提交給國會。他將調查「Meta的生成式AI產品會否導致兒童遭受剝削、欺騙或其他犯罪傷害，以及Meta是否在其安全措施上誤導公眾或監管機構」。

Meta承認有上述文件和政策失誤，表示在本月初收到路透社查詢後，已刪除允許聊天機械人與兒童調情及進行浪漫角式扮演的部分。（路透社/衛報）

相關字詞﹕人工智能 聊天機械人 兒童 編輯推介

上 / 下一篇新聞