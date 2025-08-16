明報新聞網
即時國際

特普會一對一會談臨時改為三對三 歷三小時結束 (06:36)

（6:35更新）美國總統特朗普與俄羅斯總統普京香港時間周六（16日）凌晨在美國阿拉斯加州舉行峰會，是兩人在2019年之後首次會面。會前克里姆林宮表示，會談可能長六至七小時，但實際上會談僅持續約3小時。

峰會在安克雷奇埃爾門多夫-理查森聯合軍事基地（Joint Base Elmendorf-Richardson）舉行。當地時間約上午11時（香港周六凌晨3時）普京抵達基地，特朗普親自到機場跑道迎接。

根據俄方周四公布的資料，普京和特朗普將先舉行單獨會晤，隨後雙方代表團將出席會晤。美國白宮新聞秘書萊維特表示，兩國領導人除會談外還將一同進餐並舉行聯合記者會。

不過，原定一對一會談臨時改為三對三。特朗普由國務卿魯比奧及特使威特科夫陪同出席，普京則有外長拉夫羅夫及外交政策顧問烏沙科夫隨行。

烏沙科夫周四說，峰會核心議題是解決烏克蘭危機。烏克蘭總統澤連斯基及歐洲盟友憂慮特朗普或會讓步，變相默認俄方佔領烏克蘭領土。特朗普前往阿拉斯加州途中，在總統專機「空軍一號」上對美國媒體說，烏克蘭將自行決定是否與俄羅斯進行領土交換。

烏克蘭總統澤連斯基在峰會前於社交平台X發表聲明，表示「烏克蘭寄望美國」，強調峰會應為實現公正和平開闢真正道路，並期望美、俄、烏三方能舉行會晤。

美國代表團核心成員：

國務卿魯比奧

財長貝森特

商務部長盧特尼克

中央情報局局長拉特克利夫

總統特使威特科夫

俄羅斯代表團成員：

外長拉夫羅夫

總統助理烏沙科夫

國防部長別洛烏索夫

財長西盧安諾夫

總統特別代表德米特里耶夫

（BBC/路透社/俄羅斯衛星通訊社）

 

相關字詞﹕編輯推介 特朗普 普京 特普會

