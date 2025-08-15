明報新聞網
即時國際

挪威傳媒：特朗普致電挪威財相　稱想獲諾貝爾和平獎 (15:37)

挪威媒體報道，美國總統特朗普上月致電挪威財政大臣討論關稅問題時，曾表示自己想拿諾貝爾和平獎。

挪威《商業日報》（Dagens Naeringsliv）周四（14日）引述超過一名匿名消息人士報道：「財政大臣斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）走在奧斯陸街頭時，特朗普突然來電，說他想獲得諾貝爾獎，並討論關稅問題。」報道稱，今次並非特朗普首次向斯托爾滕貝格提及諾貝爾獎。

斯托爾滕貝格向路透社表示，對話為特朗普與挪威首相斯特勒（Jonas Støre）的通話作準備，內容集中關稅與經濟合作，美國財長貝森特（Scott Bessent）和美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）等幾名美國官員也有參與。他補充說：「我不會透露更多通話內容細節。」白宮和挪威諾貝爾委員會沒有回應路透社的置評要求。

每年有數百人被提名角逐和平獎，最終得主由挪威諾貝爾委員會選出，此委員會5名成員由挪威國會任命，得主於10月在奧斯陸揭曉。美國歷任總統中，已有4名總統獲得和平獎，包括老羅斯福、威爾遜、卡特和奧巴馬，而特朗普之前已多次抱怨未能獲獎。包括以色列、巴基斯坦與柬埔寨在內的一些國家，已提名他今年角逐諾貝爾和平獎，以表彰他促成停火或和平協議。（路透社／衛報）

相關字詞﹕特朗普 挪威 諾貝爾獎 斯托爾滕貝格

