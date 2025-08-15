明報新聞網
即時國際

AI設計新抗生素 有望對抗淋病及超級細菌MRSA (01:05)

抗藥性細菌威脅日增，全球每年逾百萬人因此死亡。美國麻省理工學院（MIT）團隊最新研究，利用人工智能（AI）從頭設計出兩種全新抗生素，有望對抗難以治療的淋病及「超級細菌」抗藥性金黃葡萄球菌（MRSA）。這是繼AI輔助藥物篩選後，首次有團隊成功用AI在原子層面設計新藥，為抗生素研發開啟新篇章。

研究人員先向AI輸入大量已知化合物的結構及其對不同細菌的作用數據，讓AI學會哪些分子特性能抑制細菌生長。AI再從3600萬種現有或未發現的化合物中，自行組合出新分子。團隊採用兩種方法：一是從小型化學片段拼湊，另一則完全讓AI自由創作。設計過程會剔除與現有抗生素過於相似或預測會引起人中毒的組合。最終，團隊合成了部分候選新藥，於實驗室及老鼠身上測試，發現兩款新抗生素能有效殺滅淋病及MRSA細菌。

研究人員強調，新藥尚需一至兩年精細優化，之後才能進入臨床試驗。專家稱此技術具巨大潛力，或可大幅加快藥物研發，但藥物安全性、製造難度及經濟誘因等問題仍需解決。專家呼籲，未來須建立更準確的預測模型，並推動AI藥物設計走向臨床應用。

（BBC）

