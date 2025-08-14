明報新聞網
即時國際

歐促特朗普向普京施壓 要求安排「普澤會」並推動停火 (00:39)

歐洲多名領袖周三呼籲美國總統特朗普周五與俄羅斯總統普京會談時，應施壓對方同意停火，並安排對方與烏克蘭總統澤連斯基會晤。特朗普形容與歐烏領袖的視像會議「非常愉快」，表示若他與普京的首次會談順利，希望隨即舉行第二場會議，邀請普京及澤連斯基一同出席。他又表示若普京周五會晤後仍不同意結束戰爭，俄羅斯將面臨「非常嚴厲的後果」。

法國總統馬克龍周三於布雷岡松（Bregancon）向記者表示，他早前已與特朗普及多國歐洲領袖通電話，重申任何領土讓步決定必須由烏克蘭自行作出。他說：「特朗普非常明確表達，美國希望在阿拉斯加的會議上達成停火。目前並無任何嚴肅的領土交換方案。」

德國總理默茨亦有參與通話，重申任何決定都必須有烏克蘭參與，「我們已明確表示，只要有後續會談，烏克蘭一定會參與」。他表示，「特朗普總統已將停火列為優先事項。」

是次電話會議包括美國、德國、法國、意大利領袖，以及澤連斯基和北約秘書長呂特出席。

澤連斯基表示，希望「特普會」能聚焦停火議題，並稱他已向特朗普表明普京關於結束戰爭的說法「只是虛張聲勢」，「普京絕無和平意圖，只想佔領烏克蘭。他不可能騙倒任何人」。

澤連斯基又強調，他希望舉行三方領導人會談，認為任何有關烏克蘭的談判都不應排除基輔。

（彭博社/CNN）

