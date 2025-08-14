歐促特朗普向普京施壓 要求安排「普澤會」並推動停火 (00:39)

法國總統馬克龍周三於布雷岡松（Bregancon）向記者表示，他早前已與特朗普及多國歐洲領袖通電話，重申任何領土讓步決定必須由烏克蘭自行作出。他說：「特朗普非常明確表達，美國希望在阿拉斯加的會議上達成停火。目前並無任何嚴肅的領土交換方案。」

德國總理默茨亦有參與通話，重申任何決定都必須有烏克蘭參與，「我們已明確表示，只要有後續會談，烏克蘭一定會參與」。他表示，「特朗普總統已將停火列為優先事項。」

是次電話會議包括美國、德國、法國、意大利領袖，以及澤連斯基和北約秘書長呂特出席。

澤連斯基表示，希望「特普會」能聚焦停火議題，並稱他已向特朗普表明普京關於結束戰爭的說法「只是虛張聲勢」，「普京絕無和平意圖，只想佔領烏克蘭。他不可能騙倒任何人」。

澤連斯基又強調，他希望舉行三方領導人會談，認為任何有關烏克蘭的談判都不應排除基輔。

（彭博社/CNN）