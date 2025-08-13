明報新聞網
即時國際

韓國前第一夫人遭羈押　一餐8元打地鋪 (22:08)

韓國前第一夫人金建希今天度過被羈押的第一天，消息人士透露，金建希住單人牢房，有一張鋪在地板上的床墊可供休息。每餐則是成本約8港元的韓式傳統料理。

路透社報道，金建希已正式羈押於首爾南部看守所，這是在2011年啟用的一個相對較新的設施，也是少數由女性典獄長管理的設施之一。

一名知情人士向路透社透露，金建希將受到和其他在押人員一樣的待遇，但由於她身分特殊，日常作息將略有調整。

法院周二深夜批准對金建希發出逮捕令，理由是擔心她在被控收賄、炒股和介選等罪名調查期間有滅證之虞，決定予以收押。

根據消息人士透露，金建希的單人牢房裏有一張小桌子，可用於寫字及用餐，還有一張鋪在地板上的床墊可供休息。因未獲授權對媒體發言，消息人士要求匿名。

消息人士說，金建希將單獨使用共用的淋浴間，除了周日外，每天都可以到戶外運動1小時，活動時間會錯開，以避免和其他在押人員碰面。

金建希的丈夫、韓國前總統尹錫悅已被羈押大約100天。

另外，金建希與一般收容人享有同樣的食物，通常是每餐成本約1.08美元（約8.4港元）的韓式傳統

料理。周三早餐菜單有士多啤梨果醬多士、香腸和沙律。

金建希的一名律師告訴路透社，金建希自周二深夜後便未進食，健康狀況不佳。

（路透社/中央社）

相關字詞﹕韓國；金建希；前第一夫人；尹錫悅

