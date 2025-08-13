明報新聞網
即時國際

路透社：美「金穹」防禦系統分4層　美本土、阿拉斯加及夏威夷部署11短程彈道導彈 (19:25)

美國總統特朗普今年5月公布名為「金穹」（Golden Dome）的天基導彈防禦系統的發展規劃，路透社周二（12日）引述消息人士報道，金穹將會是一個分為4層的防衛系統，包括1層衛星防禦系統和3層陸地防禦系統，在美國本土、阿拉斯加和夏威夷部署11個短程彈道導彈部隊。

特朗普今年1月上台一周後便簽署行政令要求建造美國「鐵穹」防禦體系，國防部2月將之更名為「金穹」，有媒體形容是「星球大戰2.0」計劃，旨在攔截從全球其他地方甚至太空發射的來襲導彈。路透社周二指政府上周在阿拉巴馬州亨茨維爾向約3000名國防承包商發表名為「Go Fast, Think Big!」的簡報，披露這個特朗普目標在2028年或之前完成的系統的複雜性。

金穹造價預計約1750億美元（約1.36萬億港元）。簡報指系統架構分4層：一層位於太空負責預警、追蹤及導彈防禦的感測和瞄準系統，及3個陸基包括導彈攔截器、雷達陣列和可能的激光系統。簡報提出中西部地區新增一個大型導彈發射場，裝備洛歇馬丁「下一代攔截器」（NGI），配合同公司的薩德（THAAD）導彈防禦系統組成上層防禦系統。

簡報亦顯示項目基本架構仍有不確定性，因系統所需的發射器、攔截器、地面站和導彈基地數量未確定，亦可能有通訊延遲等技術障礙。簡報另一焦點是，當中沒提及有份競標金穹系統合約的富商馬斯克旗下太空科技公司SpaceX。（路透社）

相關字詞﹕特朗普 金穹 防禦體系 短程彈道導

