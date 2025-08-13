明報新聞網
即時國際

韓國現反華示威　李在明：有損國家形象　需徹底採取措施防止 (17:41)

韓國近日湧現反華情緒，相關示威頻繁出現。韓國總統李在明周二（12日）說，類似事件有損韓國國家形象，要「徹底採取必要措施」，防止再次發生。

李在明周二在首爾召開國務會議，在會議開場時作上述表示。他說，韓國近來針對外國人或社會弱勢群體的仇恨、歧視和暴力事件似乎頻頻發生。針對韓國多個地區近來出現的反華集會，李在明說已「超越了言論自由的界限，充斥着辱罵與暴力的仇恨示威」。他說，希望民眾思考，當其他國家看到這樣的場面時「會如何看待大韓民國」，這種行為與韓國作為「重視多元性和包容性的民主國家」的地位「完全不相稱」。

韓聯社周日（10日）報道，警方上周六（9日）傳召支持前總統尹錫悅的右翼團體「自由大學」相關成員，須在周一（11日）到案受查，理由是「自由大學」7月22日晚在中國大使館附近舉行集會，撕毁印有中國國旗及中國國家主席習近平、中國駐韓大使戴兵等人物頭像的橫額，且「對使館方面進行侮辱」。中國大使館7月9日曾發文，指韓國「『個別政治勢力』捏造所謂中國干涉韓國大選，對中國進行指摘抹黑」，一些人又在中國遊客集中的首爾明洞等地區舉行反華集會和遊行，「不排除個別人採取過激行為」，提醒中國民眾要注意安全。（韓聯社/中央社）

