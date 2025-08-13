美勞工統計局長人選 建議暫停公布每月就業報告 (00:00)

安東尼在特朗普周二宣布提名前，接受霍士商業新聞（FOX Business）專訪時，批評每月就業報告所依據的數據不可靠且經常被高估，警告這會誤導從華府到華爾街的關鍵經濟決策者。

他直言：「如果連實際新增或流失了多少職位都不清楚，企業如何制定計劃？聯儲局又如何制訂貨幣政策？這是必須即時解決的嚴重問題。」

安東尼建議：「在數據問題未解決前，BLS應該暫停發佈每月就業報告，但可以繼續公布較準確、即使時效較慢的季度數據。」他補充，市場及決策層高度依賴這些數字，數據可信度不足將產生深遠影響。

安東尼現為傳統基金會首席經濟學家，提名尚需參議院確認。特朗普當日在Truth Social發文表示：「我們經濟正蓬勃發展，E.J.會確保所有數字誠實、精確。我深信他會做得非常出色，恭喜E.J.！」

特朗普本月初不滿勞工部發表的最新就業數據，下令解僱原BLS局長麥肯塔弗，指控麥肯塔弗「出於政治目的操縱就業數據」。有關決定惹來不分黨派的經濟學家猛烈批評。

（FOX Business）