明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時國際

印度首都區流浪狗頻咬人 最高法院下令收容 (19:25)

印度最高法院周一（11日）下令，要求將印度德里國家首都區（NCR）所有的流浪狗送進收容所，德里首席部長古普塔（Rekha Gupta）周二表示，由於流浪狗帶來嚴重的問題，德里政府將會徹底執行此政策。

新德里電視台（NDTV）報道，由於流浪狗咬人事件頻傳，部分案例甚至導致兒童、長者因此感染

狂犬病而喪命，這讓民眾為流浪狗問題感到擔憂。

隨著德里地區流浪狗咬人情況增加，印度最高法院下令，要求將NCR的流浪狗送到收容所，任何阻撓此舉的組織，將面臨嚴厲的懲罰。

NCR當局已獲指示，要立即設立收容所收受流浪犬，並要安排專業人員負責照顧流浪狗，及做節育、施打疫苗等工作，另會安裝監視器，確保流浪狗無法從收容所逃脫。

市政當局也獲指示，將設立通報流浪狗咬人案件的專線。

印度媒體上月報道，今年上半年（1月到6月），德里共獲報發生35,198宗動物咬傷人的案例，並發現49宗狂犬病病例。

狂犬病是一種傳染病，主要由被狗咬傷傳播，死亡率極高，每年奪走約6萬人的生命。世界衛生組織（WHO）數據顯示，全球因為狂犬病喪命的個案中，有36%發生在印度。

（中央社）

相關字詞﹕印度；德里；流浪狗；狂犬病；癲狗症 編輯推介

上 / 下一篇新聞