印度首都區流浪狗頻咬人 最高法院下令收容 (19:25)

新德里電視台（NDTV）報道，由於流浪狗咬人事件頻傳，部分案例甚至導致兒童、長者因此感染

狂犬病而喪命，這讓民眾為流浪狗問題感到擔憂。

隨著德里地區流浪狗咬人情況增加，印度最高法院下令，要求將NCR的流浪狗送到收容所，任何阻撓此舉的組織，將面臨嚴厲的懲罰。

NCR當局已獲指示，要立即設立收容所收受流浪犬，並要安排專業人員負責照顧流浪狗，及做節育、施打疫苗等工作，另會安裝監視器，確保流浪狗無法從收容所逃脫。

市政當局也獲指示，將設立通報流浪狗咬人案件的專線。

印度媒體上月報道，今年上半年（1月到6月），德里共獲報發生35,198宗動物咬傷人的案例，並發現49宗狂犬病病例。

狂犬病是一種傳染病，主要由被狗咬傷傳播，死亡率極高，每年奪走約6萬人的生命。世界衛生組織（WHO）數據顯示，全球因為狂犬病喪命的個案中，有36%發生在印度。

（中央社）