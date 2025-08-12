阿塞拜疆亞美尼亞公布和平協議文本 (18:09)

這份題為《阿塞拜疆和亞美尼亞關於建立和平與國家間關係的協議》的文件，明確了雙方尊重彼此主權、領土完整和國際邊界不可侵犯的義務，並承諾放棄使用武力或威脅使用武力。

協議規定兩國建立外交關係，放棄相互領土主張和國家間索賠，並禁止在邊境部署第三國軍隊。

協議還規定成立雙邊委員會，以監督協議條款的執行並解決可能出現的爭端。此外，雙方承諾在尋找武裝衝突中失蹤人員方面合作，並在經濟、交通、人道主義和文化領域發展聯繫。

該協議將在完成必要的內部程序和交換相關文件後生效。

亞美尼亞外交部當天也公布了協議文本。

阿塞拜疆和亞美尼亞8日發表聯合聲明說，兩國當天草簽了《阿塞拜疆和亞美尼亞關於建立和平與國家間關係的協議》文本，兩國「終於創建了建立睦鄰關係的條件」。聲明承諾將採取進一步措施以最終簽署並批准該協議。

蘇聯解體後，阿塞拜疆和亞美尼亞因納戈爾諾－卡拉巴赫（納卡）地區歸屬問題爆發戰爭。雖然兩國1994年達成全面停火協議，但一直因納卡問題處於敵對狀態，武裝衝突時有發生。2023年12月7日，阿塞拜疆和亞美尼亞發表聯合聲明，重申有意在尊重主權和領土完整原則基礎上實現關係正常化並達成和平協議。

（新華社）