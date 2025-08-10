明報新聞網
即時國際

以色列總理自辯軍管加沙市方案　控哈馬斯仍有數千武裝人員 (23:10)

以色列安全內閣通過「軍事管理」加沙最大城市加沙市，引起國內外反彈，聯合國安理會周日召開緊急會議討論。以色列總理內塔尼亞胡同日較早前先在耶路撒冷舉行記者會，為其計劃辯解，聲言要「戳破謊言」和說出真相，指控哈馬斯在加沙仍擁有數以千計武裝恐怖分子，對方目標是「摧毀以色列」。他還宣稱加沙人民「在向我們和全世界乞求」擺脫哈馬斯控制。

內塔尼亞胡指控哈馬斯是「種族滅絕組織」，沒有任何國家會容忍旁邊有一個致力於消滅自己的組織，堅稱以方目標不是佔領而是「解放」加沙，倘若哈馬斯釋放人質並解除武裝，戰爭就可結束。他又重申安全內閣通過的結束戰爭5項原則，包括（1）哈馬斯解除武裝、（2）所有人質獲釋、（3）加沙非軍事化、（4）以色列在加沙擁有「主導的安全控制權」，及（5）建立一個既非哈馬斯亦不是巴勒斯坦自治政府的「替代的文人政府」。

內塔尼亞胡聲稱以色列別無選擇，只能「完成任務」及「擊敗」哈馬斯。他指加沙有70%至75%地區在以軍控制之下，但哈馬斯仍有兩個據點，一個是加沙城，另一個是數個「中央營地」，而安全內閣已指示以軍「拆除」這兩個據點。他宣稱這是結束戰爭的最佳方式，而以方將允許平民到指定安全區，「在那裏將獲得充足食物、安全和醫療服務」。

記者會上，內塔尼亞胡批評哈馬斯是加沙援助危機源頭，提出一項分三步驟的計劃解決問題，包括指定人道援助物資分發的安全通道、增加加沙人道主義基金會（GHF）管理的安全分發中心數目，及以軍和其他合作伙伴增加空投物資數目。同時他又質疑國際傳媒「照單全收」他聲稱的哈馬斯宣傳。

（BBC）

