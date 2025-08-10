明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時國際

UEFA悼文未說「巴勒斯坦比利」死因 沙拿質問「可否告訴我們他怎樣死？」 (18:26)

巴勒斯坦足總（PFA）日前表示，綽號「巴勒斯坦比利」的當地41歲球星奧貝德（Suleiman al-Obeid）上周三（6日）在加沙南部等待人道援助時遭到以色列部隊襲擊喪生。效力英超利物浦的埃及球星沙拿上周六（9日）似乎不滿歐洲足協在社交平台悼念奧貝德時未有說明其死因，公開發文追問：「可否告訴我們他如何身亡？」

歐洲足協（UEFA）上周五在X平台發文稱：「向『巴勒斯坦比利』蘇萊曼·奧貝德告別。」讚揚他是「即便在最黑暗時刻也為無數孩子帶來希望的天才」。沙拿上周六在帖文下回覆：「可否告訴我們他如何身亡、在哪裏身亡、為何身亡？」

33歲的沙拿是英超最具影響力的球員之一，在加沙戰爭期間一直表達對加沙民眾的關注，曾呼籲「世界各國領袖團結起來」，允許人道援助進入加沙，以「防止更多無辜生命被屠殺」。他又曾向埃及紅新月會捐款，支援當地救援工作。

PFA隨後在facebook發布聲明，援引歐洲足協會長施非林（Aleksander Ceferin）的話，稱奧貝德把才華獻給加沙的孩子，讓他們的夢想得以在苦難中萌生希望，「他的離世對足球界以及所有認同體育能團結人心的人而言，都是巨大損失」。

奧貝德出生於加沙市，已婚，育有五個孩子。自2007年首披國家隊戰衣後，合共上陣24次，在2010年西亞足球錦標賽對也門一戰的鉸剪腳入球令人難忘。PFA形容奧貝德是巴勒斯坦球壇最耀眼球星之一，其球風與成就為他贏得「巴勒斯坦比利」之稱。

PFA表示，自戰爭2023年10月爆發以來，巴勒斯坦足球界已有325名球員、教練、管理人員、裁判與球會董事會成員遇難。

（法新社／路透社／衛報）

相關字詞﹕編輯推介 加沙戰爭 巴勒斯坦 足球

上 / 下一篇新聞