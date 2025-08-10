UEFA悼文未說「巴勒斯坦比利」死因 沙拿質問「可否告訴我們他怎樣死？」 (18:26)

歐洲足協（UEFA）上周五在X平台發文稱：「向『巴勒斯坦比利』蘇萊曼·奧貝德告別。」讚揚他是「即便在最黑暗時刻也為無數孩子帶來希望的天才」。沙拿上周六在帖文下回覆：「可否告訴我們他如何身亡、在哪裏身亡、為何身亡？」

33歲的沙拿是英超最具影響力的球員之一，在加沙戰爭期間一直表達對加沙民眾的關注，曾呼籲「世界各國領袖團結起來」，允許人道援助進入加沙，以「防止更多無辜生命被屠殺」。他又曾向埃及紅新月會捐款，支援當地救援工作。

PFA隨後在facebook發布聲明，援引歐洲足協會長施非林（Aleksander Ceferin）的話，稱奧貝德把才華獻給加沙的孩子，讓他們的夢想得以在苦難中萌生希望，「他的離世對足球界以及所有認同體育能團結人心的人而言，都是巨大損失」。

奧貝德出生於加沙市，已婚，育有五個孩子。自2007年首披國家隊戰衣後，合共上陣24次，在2010年西亞足球錦標賽對也門一戰的鉸剪腳入球令人難忘。PFA形容奧貝德是巴勒斯坦球壇最耀眼球星之一，其球風與成就為他贏得「巴勒斯坦比利」之稱。

PFA表示，自戰爭2023年10月爆發以來，巴勒斯坦足球界已有325名球員、教練、管理人員、裁判與球會董事會成員遇難。

（法新社／路透社／衛報）