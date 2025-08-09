明報新聞網
即時國際

「阿波羅13」號任務指揮官洛弗爾逝世　享年97歲 (16:33)

1970年任「阿波羅13」號（Apollo 13）登月任務指揮官的太空人洛弗爾（Jim Lovell）逝世，享年97歲。當年「阿波羅13」號太空船前往月球時發生爆炸，洛弗爾帶領兩名太空人驚險控制太空船返回地球，成為人類探索太空「成功的失敗」經典案例之一。

洛弗爾是全球首名4次上太空的人類，亦是1968年「阿波羅8」號任務中成為首批繞月飛行的3名太空人之一。不過，「阿波羅13」號任務才令他成為傳奇。

「阿波羅13」號於1970年4月11日升空，船上除了計劃踏足月球的洛弗爾和海斯（Fred Haise）外，還有斯威格特（Jack Swigert）。太空船在距離地球約32萬公里時，其中一個氧氣罐突然爆炸，導致太空船失去大量氧氣，電力供應嚴重受損，太空船不但無法登月，更面臨葬身太空的威脅。

洛弗爾作為任務指揮官，帶領隊員進入登月艙，並按照太空總署（NASA）團隊的指示，利用月球引力和太空船的推進器控制飛行路線和角度，最終在爆炸超過3天後安全返回地球。他後來獲頒象徵美國最高平民榮譽的總統自由獎章。

NASA在周五（8日）的聲明中表示，洛弗爾周四（7日）在芝加哥郊區去世。曾在1995年電影《太陽神13號》飾演洛弗爾的荷李活影星湯漢斯（Tom Hanks）在社交平台Instagram寫道：「有些人敢於挑戰、追夢，並帶領他人前往我們無法獨自到達的地方…而洛弗爾就是這樣的人。」（法新社/CNN/中央社）

