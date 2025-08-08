明報新聞網
即時國際

GPT-5推出　奧爾特曼：如「博士級專家」 (12:47)

OpenAI推出新一代模型GPT-5，所有7億個ChatGPT用戶即日起可免費使用，付費用戶可有更多用量或是使用專業版。OpenAI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）形容，GPT-3像在和一個高中生對話，「也許會得到正確答案，也許會得到奇怪回覆」，GPT-4感覺像在和大學生交談，GPT-5則是「第一次讓人感覺像在與任何主題的博士級（PhD-level）專家對話」。

GPT-5不足以全面取代人類
OpenAI形容，GPT-5更聰明、更快速且更有用，在寫作、健康相關問題及金融領域表現出色，並強調GPT-5有傑出的企業技能。GPT-5的主要改進包括：更少的事實錯誤或「幻覺」；更優秀的程式編寫能力，能夠創建功能性網站和應用程式；提升創意寫作能力。此外，對於違反其指導方針的指令，模型不會直接「拒絕」，而是會盡可能在安全指導方針內給出最有幫助的回應，或者至少解釋為什麼無法提供幫助。不過，OpenAI稱GPT-5仍不足以全面取代人類，奧爾特曼表示，GPT-5缺乏自我學習能力，而這是一項使人工智能匹敵人類能力的關鍵要素。

OpenAI在周四（7日）的演示中，展示了GPT-5如何在幾秒內撰寫數百行程式碼，並創建例如法語學習程式等工具。奧爾特曼還表示，ChatGPT在提供醫療建議方面是一個很好的工具，並請來一名去年被診斷患癌的女士憶述經歷，說明該聊天機器人如何幫助她決定是否接受放射治療。（路透社/法新社/BBC/衛報）

相關字詞﹕人工智能 奧爾特曼

