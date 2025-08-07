明報新聞網
即時國際

柬泰停火細則達共識　承諾不再邊境增兵 (21:42)

柬埔寨與泰國周四（7日）在馬來西亞吉隆坡舉行的兩國邊界總委員會特別會議上，就停火細則達成共識並簽署協議。兩國同意維持軍隊部署現狀，承諾不再向邊境增兵。

此次會議在馬來西亞國防部舉行，柬泰兩國代表出席會議，中國、馬來西亞與美國派員作為第三方觀察員列席。

柬泰會後發表聯合聲明說，會議在建設性的氛圍中取得積極成果。雙方重申將全面有效落實特別會議所達成的停火細則，展現共同致力於推動持久和平、穩定、合作與共同發展的堅定決心。

　　

聲明說，雙方同意全面停火，並禁止使用各類武器攻擊平民、民用設施及軍事目標。雙方承諾不得無故向對方陣地或部隊開火，並同意維持7月28日停火生效時的軍隊部署現狀。雙方承諾不再向邊境增兵，以避免局勢升級，並禁止一切可能引發緊張的挑釁行為。雙方還承諾根據國際人道主義法妥善對待被俘士兵。

聲明重申支持由馬來西亞領導的東盟觀察團監督機制，並同意在該團就位前，由駐柬泰的東盟國家武官組成臨時觀察團，分別在兩國境內監督停火落實情況。

聲明還說，雙方同意保持各級定期溝通，兩周內召開地區邊界委員會會議；一個月內再次召開兩國邊界總委員會會議，必要時參照本次模式迅速召開特別會議。

　　

柬泰雙方在特別會議後分別表示，將繼續保持順暢溝通，積極推動恢復互信。

自7月24日以來，柬泰在邊境地區發生衝突，雙方互相指摘對方違反國際法。根據雙方公布的數據，衝突已造成上百人傷亡，逾10萬民眾被疏散至安全區域。

在東盟輪值主席國馬來西亞作為協調方的推動下，柬泰於7月28日在馬來西亞達成停火協議，約定自當日午夜起實現立刻無條件停火。作為該協議的重要組成部分，兩國於8月4日至7日在吉隆坡召開邊界總委員會秘書處會議及特別會議。

（新華社）

相關字詞﹕泰國；柬埔寨；停火

