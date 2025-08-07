菲印建戰略伙伴關係 聚焦國防合作 (20:06)

菲律賓正積極與更多印太國家建立戰略伙伴關係，以對抗中國在南海日漸增加的勢力和影響力。小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）8月4日對印度展開5天訪問，6日宣布兩國同意把雙邊關係提升到戰略伙伴層級。

菲律賓國防部周四發表聲明說，菲律賓國防部長特奧多羅（Gilbert Teodoro）陪同小馬可斯訪問印度，在新德里與印度國防部長辛格（Rajnath Singh）簽署了3項國防合作協議。

這3項協議分別為空軍參謀對話參考條款（Terms of Reference, TOR）、陸軍參謀對話參考條款以及海軍參謀對話參考條款，作為三軍建立工作小組的參照架構。

這些工作小組將推進軍事教育、聯合訓練、能力發展、後勤、海域意識以及人道援助和災難應變等領域的合作。

特奧多羅向印度媒體表示，菲律賓和印度有很多可相互學習的地方，隨著雙邊關係層級提升，希望利用彼此之間的共同點和緊密關係，在複雜的區域挑戰中取得韌性和發展。他提到印度與中國的陸上邊界糾紛，菲律賓則與中國則有海域爭議。

另一方面，小馬可斯在接受印度《第一郵報》（Firstpost）訪問時說，作為菲律賓軍事現代化計劃的

一部分，菲律賓正與印度洽談採購更多布拉莫斯超音速巡航導彈的事宜。他說，從功能演示到操作訓練，菲律賓軍方對布拉莫斯導彈的能力相當有信心。

菲律賓與印度於2022年簽署3.75億美元政府對政府合約，採購3套布拉莫斯導彈，印度去年4月交付

了第一套。

（中央社）