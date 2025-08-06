美拘兩中國公民控非法將Nvidia AI晶片輸華　Nvidia：走私是行不通 (09:50)

起訴書指出，28歲的耿川（譯音，Chuan Geng）與28歲的楊時薇（譯音，Shiwei Yang）從2022年10月至今年7月，未經美國商務部許可，非法向中國出口先進的Nvidia晶片和其他技術。

司法部指出，兩人2022年在美國成立ALX Solutions公司，當時美國剛對中國實施全面技術出口管制，規定晶片出口須先獲許可證。該公司先後有超過20批貨物運往新加坡及馬來西亞的貨運代理公司，這兩國正是非法貨物輸華的主要轉運點。去年1月，該公司從一間中國公司收取100萬美元（約780萬港元），以及其他來自中國內地及香港企業的款項，作為出貨款，但付款方均非星馬的貨運代理公司。

司法部亦引述紀錄顯示，ALX Solutions曾購買逾200件Nvidia晶片，聲稱收貨人在日本及新加坡，後查證並非實屬。Nvidia發言人表示：「此案顯示走私是行不通的。我們主要將產品銷售給知名合作伙伴，確保所有銷售符合美國出口管制條例。」Nvidia並稱，轉售的貨品不會獲售後服務。（路透社/中央社）