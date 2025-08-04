華爾街日報：中國限制關鍵礦物出口　令西方國防所需原料價颷升　中美國防部暫未回應 (16:36)

今年較早時候，隨着中美貿易緊張關係升溫，北京加強對稀土的出口管制。報道稱，儘管在美國特朗普政府6月同意一系列貿易讓步後，北京重新開放部分稀土出口，但中方仍嚴格控制用於國防目的的關鍵礦物。早前，一間為美軍供應無人機零件的製造商因要尋找非中國來源的稀土磁鐵，被迫將訂單推遲長達兩個月。

業界交易商指出，自中國近期實施關鍵礦產出口限制以來，國防工業所需的一些原料價格已飈升至過去的5倍以上。有公司表示，最近有人向他們兜售釤（Samarium，一種用於製造能承受極高溫戰機引擎磁鐵的元素），開價竟是標準價的60倍。供應商與國防承包商高層坦言，此情況正推高國防系統成本。

報道指出，為美軍供貨的國防製造商所生產的微電子、無人機摩打、夜視鏡、導彈瞄準系統和國防衛星，都依賴主要在中國生產的礦物。業內高層人士表示，儘管近年企業已試圖尋找這些礦物的替代來源，但一些元素過於冷門，在西方不具備經濟效益的生產條件。一些公司現警告，若得不到更多礦產供應，它們將面臨減產。（華爾街日報）