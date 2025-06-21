以伊戰爭│普京否認試圖擔任調解人 (01:38)

自以色列對伊朗發動攻擊、伊朗以導彈和無人機還擊後，克里姆林宮本周一直試圖將莫斯科塑造成潛在的斡旋者。不過，西方領導人對普京扮演調解角色持保留態度，而莫斯科本周早些時候也表示，以色列對其斡旋意向興趣不大。

普京在聖彼得堡國際經濟論壇上說：「我們絕無意擔任調解人，我們只是提出一些想法而已。如果這些想法對雙方都有吸引力，我們會感到很高興。」

儘管莫斯科譴責以色列的攻擊，俄羅斯並未向其盟友伊朗提供軍事援助，對數月前簽署的全面戰略伙伴關係協議所承擔的義務，也刻意淡化。

被多次追問如何看待以色列似乎威脅要暗殺伊朗最高領袖哈梅內伊時，普京表示：「我真心希望你們提到的那些事情僅止於言語層面。」

以色列周五發動攻擊後，普京已分別與以色列總理內塔尼亞胡及伊朗總統佩澤希齊揚通話。但克里姆林宮本周早些時候表示，至少以色列方面對任何調解服務或走和平路線都「表現出不情願」。

美國總統特朗普和法國總統馬克龍都公開反對普京擔任調解人。 特朗普上周在白宮對記者表示：「他確實提出幫忙調解，我說：『幫我個忙，先調解一下你自己吧。我們先調解俄羅斯，好嗎？』」這裏指的是俄烏戰爭。

（法新社）