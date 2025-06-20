菲南海截漁船檢1.5噸懷疑冰毒 海軍緝毒史上最多 (19:00)

菲律賓北呂宋海軍司令部司令迪薩貢（Edward Ike De Sagon）中午在海軍總部舉行記者會宣布，海軍出動3艘炮艇，凌晨1時半在三描禮士省（Zambales）對出約80至100公里處，攔截到一艘可疑菲律賓漁船。士兵們登船檢查，發現重達1.5噸懷疑冰毒，市值約100億披索（約13.7億港元）。迪薩貢說，這是海軍參與緝毒以來單次查獲最多的毒品量。

迪薩貢說，有不明船舶把毒品移交給這艘漁船，但士兵們抵達時，負責送貨的船已經離去。他又說，根據初步報告，漁船上約有4名菲律賓漁民及一名外國人，但這名外國人未帶身分證明，國籍與姓名尚待確認。這艘漁船被拖回蘇碧灣（Subic）海軍基地，執法人員屆時將詳細審問船上疑犯。

自上月下旬以來，菲律賓漁民多次在海上或岸邊發現可疑毒品，有些包在大型膠袋中，有些則是分裝在小茶袋裏，地點都是在呂宋島北岸和西岸的海上或是沿岸，累計超過1噸。菲律賓緝毒署較早時表示，這些毒品的背後犯罪集團，是由香港14K、大圈、新義安、和勝和等幫派以及台灣竹聯幫組成的「三哥」聯盟。

（中央社/法新社）