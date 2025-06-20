以伊戰爭│伊拉克阿富汗前車之鑑 美攻伊朗恐陷戰爭泥沼 (08:06)

美國約翰霍普金斯大學國際關係學教授納斯爾直言：「當年大家都信了伊拉克戰爭的美好說法，但每一個假設都被現實推翻。」現時伊朗局勢與伊拉克戰爭前相似——情報分歧、鷹派推動、總統遲遲未有最後決定。2003年時任總統喬治布殊高調宣布美軍出征伊拉克「任務完成」後，伊拉克卻亂象叢生。

美國部分決策層認為，若出動地堡彈攻擊伊朗福爾多核設施，可迅速改變中東格局。福爾多設施位於山體地下約92米，以混凝土嚴密加固，只有美國GBU-57「巨型鑽地彈」（MOP）能穿透。不過，美國國防大學近東與南亞戰略研究中心教授德斯羅契斯指出，這類設施難一擊即毀，或需多輪轟炸，甚至要派地面部隊方能評估轟炸效果，單靠空襲難以徹底拖慢伊朗核計劃。

政治風險顧問公司歐亞集團高級分析師布魯警告，伊朗已揚言會攻擊區內美軍基地，尤其伊拉克境內資產脆弱。如美軍受損，特朗普恐須加大還擊，觸發螺旋式升級，最終演變成持久區域戰爭。伊朗更或會封鎖霍爾木茲海峽、發動網絡攻擊，局勢或失控。

國際危機組織（ICG）伊朗項目主任瓦艾斯則強調：「美國一旦參戰，外交之路將徹底關閉。特朗普或許能摧毀福爾多設施，但炸不掉伊朗已掌握的核知識。」

曾以反對「永無止境的戰爭」為競選口號的特朗普，如今卻面臨是否親自將美國再次推入中東戰火的抉擇，而美國民主黨籍聯邦參議員墨菲直言：「任何鼓吹攻打伊朗的人，都忘了伊拉克、阿富汗戰爭帶來的災難。」這些戰爭令美國深陷泥沼，死傷無數，更激起新一輪反美勢力。

（紐約時報/CNN/中央社）